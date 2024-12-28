В январе 2025 года в Украине продолжится военное положение, а с ним и запрет на выезд за границу для мужчин призывного возраста. Однако некоторые украинцы все же имеют право законно покидать территорию страны.
Важно помнить, что решение о пропуске всегда принимают пограничники. Чтобы увеличить шанс на успешный выезд из Украины, у мужчины должна быть официально оформленная отсрочка от мобилизации, а также документы, подтверждающие основания на выезд.
Кто может выехать из Украины в 2025 году
Порядок выезда мужчин за границу может поменяться в течение 2025 года. Однако на данный момент известно, кто может выехать за границу в январе:
- мужчины с инвалидностью любой группы;
- многодетные (если нет задолженности по алиментам) и одинокие отцы;
- отцы или опекуны несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью любой группы, или содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 1 или 2 группы;
- сопровождающие жену или близкого родственника с инвалидностью 1 или 2 группы, если лицо с инвалидностью сопровождает мужчину или уже находится за границей;
- сопровождающие лиц, которые признаны судом недееспособными или нуждаются в постоянном уходе;
- волонтеры или водители, которые везут гуманитарную помощь по системе "Шлях";
- спортсмены, дипломаты, культурные деятели, госслужащие и ученые, которые получили разрешение на выезд в командировку или для соревнований;
- мужчины, которые исключены из воинского учета;
- военные, которые нуждаются в лечении за границей.
Перед тем, как выехать из Украины, нужно подготовить пакет документов, которые подтверждают основания на выезд. Чтобы проверить, имеете ли вы право на пересечение границы и какие бумаги нужны, обратитесь в Государственную пограничную службу по горячим номерам +38 044 527-63-63 или 1598.
Можно ли выехать из Украины в 17 лет
Всем гражданам мужского пола возрастом до 18 и после 60 лет выезд разрешен. Юноша может пересечь границу, даже если до совершеннолетия осталась одна неделя. Разрешение от родителей при этом не требуется, однако нужно иметь приписное свидетельство от военкомата.