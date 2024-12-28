В 2025 году некоторые категории мужчин смогут легально выехать из Украины.

В январе 2025 года в Украине продолжится военное положение, а с ним и запрет на выезд за границу для мужчин призывного возраста. Однако некоторые украинцы все же имеют право законно покидать территорию страны.

Важно помнить, что решение о пропуске всегда принимают пограничники. Чтобы увеличить шанс на успешный выезд из Украины, у мужчины должна быть официально оформленная отсрочка от мобилизации, а также документы, подтверждающие основания на выезд.

Кто может выехать из Украины в 2025 году

Порядок выезда мужчин за границу может поменяться в течение 2025 года. Однако на данный момент известно, кто может выехать за границу в январе:

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мужчины с инвалидностью любой группы;

многодетные (если нет задолженности по алиментам) и одинокие отцы;

отцы или опекуны несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью любой группы, или содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 1 или 2 группы;

сопровождающие жену или близкого родственника с инвалидностью 1 или 2 группы, если лицо с инвалидностью сопровождает мужчину или уже находится за границей;

сопровождающие лиц, которые признаны судом недееспособными или нуждаются в постоянном уходе;

волонтеры или водители, которые везут гуманитарную помощь по системе "Шлях";

спортсмены, дипломаты, культурные деятели, госслужащие и ученые, которые получили разрешение на выезд в командировку или для соревнований;

мужчины, которые исключены из воинского учета;

военные, которые нуждаются в лечении за границей.

Перед тем, как выехать из Украины, нужно подготовить пакет документов, которые подтверждают основания на выезд. Чтобы проверить, имеете ли вы право на пересечение границы и какие бумаги нужны, обратитесь в Государственную пограничную службу по горячим номерам +38 044 527-63-63 или 1598.

Можно ли выехать из Украины в 17 лет

Всем гражданам мужского пола возрастом до 18 и после 60 лет выезд разрешен. Юноша может пересечь границу, даже если до совершеннолетия осталась одна неделя. Разрешение от родителей при этом не требуется, однако нужно иметь приписное свидетельство от военкомата.

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