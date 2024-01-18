В столице переименовали одну железнодорожную станцию, восемь железнодорожных платформ, а также присвоили название железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенка. Как сообщает пресс-служба Киевсовета, такое решение 18 января поддержали депутаты на пленарном заседании Киевского городского совета.
Отмечается, что данное решение приняли для более точного соответствия названий топонимике столицы и облегчения навигации по историческим районам города.
В частности, Киевсовет переименовал:
- железнодорожную станцию "Киев-Днепровский" на железнодорожную станцию "Никольская Слободка";
- остановочную платформу "Рубежовский" на остановочную платформу "Берестейская";
- остановочную платформу "Зенит" на остановочную платформу "Куреневка";
- остановочную платформу "Левый Берег" на остановочную платформу "Березняки";
- остановочную платформу "Троещина-2" на остановочную платформу "Радужный";
- остановочную платформу "Троещина" на остановочную платформу "Воскресенка";
- остановочную платформу "Киевская-Русановка" на остановочную платформу "Русановка";
- остановочную платформу "Северная" станции "Киев-Пассажирский" на остановочную платформу "Вокзальная";
- остановочную платформу "Вышгородская" на остановочную платформу "Приорка".
Кроме того, железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенка было присвоено название "Рыбацкий железнодорожный мост".
Переименование в Киеве - последние новости
В мае 2023 года Киевсовет переименовала три станции столичного метро: "Дружбы народов" стала "Зверинецкой", "Площадь Льва Толстого" - "Площадь украинских героев", а проектная станция "Проспект Правды" будет носить название "Варшавская". Кроме того, новые названия тогда получили более двух десятков улиц и переулков столицы.