Решение было принято для большего соответствия названиям и облегчения навигации по историческим районам города.

В столице переименовали одну железнодорожную станцию, восемь железнодорожных платформ, а также присвоили название железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенка. Как сообщает пресс-служба Киевсовета, такое решение 18 января поддержали депутаты на пленарном заседании Киевского городского совета.

Отмечается, что данное решение приняли для более точного соответствия названий топонимике столицы и облегчения навигации по историческим районам города.

В частности, Киевсовет переименовал:

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железнодорожную станцию "Киев-Днепровский" на железнодорожную станцию "Никольская Слободка";

остановочную платформу "Рубежовский" на остановочную платформу "Берестейская";

остановочную платформу "Зенит" на остановочную платформу "Куреневка";

остановочную платформу "Левый Берег" на остановочную платформу "Березняки";

остановочную платформу "Троещина-2" на остановочную платформу "Радужный";

остановочную платформу "Троещина" на остановочную платформу "Воскресенка";

остановочную платформу "Киевская-Русановка" на остановочную платформу "Русановка";

остановочную платформу "Северная" станции "Киев-Пассажирский" на остановочную платформу "Вокзальная";

остановочную платформу "Вышгородская" на остановочную платформу "Приорка".

Кроме того, железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенка было присвоено название "Рыбацкий железнодорожный мост".

Переименование в Киеве - последние новости

В мае 2023 года Киевсовет переименовала три станции столичного метро: "Дружбы народов" стала "Зверинецкой", "Площадь Льва Толстого" - "Площадь украинских героев", а проектная станция "Проспект Правды" будет носить название "Варшавская". Кроме того, новые названия тогда получили более двух десятков улиц и переулков столицы.

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