Низкое потребление топлива обеспечивается особой аэродинамической формой воздушного судна и наличием всего одного винтового двигателя.

Компания Otto Aviation создала в США самолет Celera 500L, который является самым экономичным самолетом бизнес-авиации на данный момент.

Об этом сообщает Avianews.

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На конец августа новый авиалайнер совершил более 30 испытательных полетов. Расход составлял от 90 мл до 130 мл керосина на 1 км.

Низкое потребление топлива обеспечивается особой аэродинамической формой воздушного судна и наличием всего одного винтового двигателя.

В результате это позволит Celera 500L выполнять рейсы бизнес-авиации по цене обычных регулярных рейсов, считают в Otto Aviation.

Самолет сможет перевозить шесть пассажиров в креслах первого класса на расстояние 7200 км со скоростью более 700 км/час, что сравнимо с реактивными самолетами.

В прототипе отсутствуют иллюминаторы в пассажирском салоне, и обзор есть только у пилотов. Однако в визуализации показано, что серийные образцы будут иметь по три окна для пассажиров с каждой из сторон.

Celera 500L сможет соединить любые региональные аэропорты США, расположенные в континентальной части страны.

Самолеты будущего

30 мая 2019 года в США представили первое летающее на водороде такси.

27 июня 2018 года Boeing показал концепт уникального гиперзвукового пассажирского самолета.

21 сентября 2020 года Airbus представил концепции трех самолетов будущего с нулевыми выбросами углекислого газа.

5 октября 2020 года Британский стартап Samad Aerospace представил проект двухместного гибридного реактивного самолета Q-Starling с вертикальными взлетом и посадкой.

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Автор: УНИАН