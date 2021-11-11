В прошлом году Сеул презентовал дорожную карту, согласно которой к 2025 году начнут коммерческие городские полеты.

Южная Корея показала систему управления городскими воздушными такси (UAM), которые соединят крупнейшие аэропорты со столицей в 2025 году, сократив время поездки на две трети.

Об этом сообщает Reuters.

В прошлом году Сеул презентовал дорожную карту, согласно которой к 2025 году начнут коммерческие городские полеты. По оценкам министерства транспорта, такие услуги смогут сократить время на расстоянии от 30 до 50 км с часа на авто до 20 минут в воздухе.

Водитель пилотировал двухместную модель немецкого вертолета в аэропорту Кимпхо в Сеуле, чтобы проверить и продемонстрировать управляемость и координацию UAM.

Продемонстрированный аппарат может управляться вручную или на автопилоте.

Южнокорейские конструкторы также показали собственную модель такси.

Ожидается, что в 2022 году пройдут испытательные полеты полноразмерного прототипа с целью разработки 5-местной версии.

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Автор: Яна Ставская