В Киеве запустили трамвайный маршрут №28Д от ул. Милославской до станции метро "Позняки".
Об этом в своем Telegram сообщает КГГА.
"В Киеве запустили трамвайный маршрут №28Д от ул. Милославской до станции метро "Позняки". Интервал движения составляет 20 минут. Киев постоянно расширяет сеть работающего общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Сейчас функционирует: 62 автобусных маршрута в общем количестве 137 автобусов; 12 трамвайных маршрутов в количестве 57 трамваев; 14 троллейбусных маршрутов в количестве 35 троллейбусов.
Частные перевозчики осуществляют перевозки на 52 маршрутах общим количеством 250 автобусов.
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