Трамвай будет курсировать от ул. Милославской до станции метро "Позняки", интервал движения - 20 минут.

В Киеве запустили трамвайный маршрут №28Д от ул. Милославской до станции метро "Позняки".

Об этом в своем Telegram сообщает КГГА.

"В Киеве запустили трамвайный маршрут №28Д от ул. Милославской до станции метро "Позняки". Интервал движения составляет 20 минут. Киев постоянно расширяет сеть работающего общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Сейчас функционирует: 62 автобусных маршрута в общем количестве 137 автобусов; 12 трамвайных маршрутов в количестве 57 трамваев; 14 троллейбусных маршрутов в количестве 35 троллейбусов.

Частные перевозчики осуществляют перевозки на 52 маршрутах общим количеством 250 автобусов.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Движение транспорта в столице было остановлено.

4 апреля 2022 года метрополитен Киева возобновил сообщение через Южный мост.

5 апреля 2022 года в киевском метро открыли сразу две пересадки между линиями.

8 апреля в столичном метрополитене движение по красной линии было продолжено.

9 апреля в столичном метро возобновили работу еще одной станции метро.

Вас также могут заинтересовать новости:

S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний

S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России

Экономика России уже обречена, даже без вторжения в Украину - S&P и Fitch