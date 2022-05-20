Владельцам обещают компенсировать ущерб.

В Одессе на одной из АЗС сети WOG автомобили в течение часа ошибочно заправляли смесью двух видов топлива вместо бензина.

Об этом заявила пресс-служба сети после того, как в социальных сетях пострадавшие водители начали активно обсуждать проблему.

Автовладельцы сообщали, что вместо бензина, в частности "А-93", их машины были заправлены дизельным топливом, что привело к поломкам.

В пресс-службе признали, что инцидент произошел 19 мая на автозаправочном комплексе в Одессе, по адресу Люстдорфская дорога, 55.

"Произошел досадный инцидент: в результате технического сбоя при отпуске горючего в период с 12:45 до 13:53 ряд автомобилей был ошибочно заправлен смесью двух видов горючего. В настоящее время со всеми клиентами, которые могли пострадать в результате этой ситуации, устанавливается контакт. Расходы, связанные с ремонтом из-за проблем с горючим, сеть АЗК WOG компенсирует", - сказано в сообщении.

Владельцев транспортных средств, заправлявших свои авто в указанный период времени на этом АЗК, просят обратиться в Центр поддержки клиентов.

Ситуация на АЗС:

В Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо - 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин - не выше 52 грн за литр.

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