Первый коммерческий рейс Air Ocean Airlines запланирован на конец ноября.

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines скоро начнет коммерческие перевозки пассажиров.

Исполнительный директор Air Ocean Airlines Вячеслав Герига рассказал о первых маршрутах авиаперевозчика, модели его работы и перспективах развития, сообщает avianews.com.

Первый коммерческий рейс Air Ocean Airlines запланирован на конец ноября: компания уже получила разрешения на маршруты Киев-Амман, Черновцы-Стамбул, Черновцы-Киев, Киев-Львов, Запорожье-Киев, Львов-Харьков, Львов-Днепр.

В самолетах будет два класса обслуживания: эконом и премиум-эконом. Базовым аэропортом станет "Киев" (Жуляны), но самолеты могут базироваться и в регионах.

В первую очередь авиакомпания будет летать на внутренних рейсах, а средняя цена билетов будет около 1500 гривень в одну сторону.

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У Air Ocean Airlines уже есть договоренности о лизинге шести самолетов Ан-148. Два борта 2011 и 2012 годов выпуска уже прибыли в Украину и получили местную регистрацию.

Также в авиакомпании не исключают, что со временем во флоте могут появиться и иностранные самолеты.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Windrose ("Роза Ветров") с 9 ноября приостановит полеты по трем внутренним маршрутам.

Автор: Олег Давыгора