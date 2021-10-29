В зимнее время внутренняя сеть авиакомпании будет включать пять маршрутов.

Windrose ("Роза Ветров") с 9 ноября приостановит полеты по трем внутренним маршрутам, которые связывали Киев с Николаевом, Ужгородом и Черновцами.

Об этом заявила PR-менеджер авиакомпании Ирина Левенко, сообщает Avianews.com.

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Закрыты рейсы:

Киев-Николаев;

Киев-Ужгород;

Киев-Черновцы.

Рейсы Киев-Николаев приостановлены из-за низкого спроса на этот маршрут, а в Ужгород и Черновцы — из-за возможных проблем с полетами в зимнее время.

"Windrose провела комплексный аудит аэропортов Ужгород и Черновцы и предоставила рекомендации руководству для улучшения технических факторов, которые влияют на выполнение рейсов в зимний период. Как только все замечания устранят, мы возобновим рейсы", — объяснила представитель Windrose.

Остановка маршрута:

Ранее Windrose решила приостановить на неопределенное время полеты по маршруту Киев-Кривой-Рог по коммерческим причинам.

С учетом данных изменений в зимнее время внутренняя сеть авиакомпании будет включать пять маршрутов. Она будет летать из Киева во Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Запорожье и Харьков.

Автор: Елена Коваленко