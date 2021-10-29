В LOT подчеркнули, что полетная программа в Харьков продлится недолго.

Польская авиакомпания LOT в декабре возобновит регулярные рейсы из Варшавы в Харьков.

Первый рейс после более чем 1,5-годичного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, отправится в Харьков 10 декабря, пишет Avianews.

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Частота полетов будет меняться от трех до четырех рейсов в неделю.

Из Варшавы самолет будет вылетать в 22:50 и прилетать в Харьков в 01:55 ночи. Рейс из Харькова вылетит в 05:15 и приземлится в Варшаве в 06:20. Везде указано местное время.

Отмечается, что такой график даст возможность LOT стыковать харьковский рейс с другими своими направлениями в Европе и Америке.

Вместе с тем в LOT подчеркнули, что полетная программа в Харьков завершится 24 января 2022 года. Таким образом, авиакомпания планирует выполнять полеты только в период повышенного спроса на новогодние праздники.

Как добавляет Avianews, сейчас большой выбор стыковок в другие города из Харькова предоставляет только авиакомпания Turkish Airlines, которая обеспечивает пересадки в своем базовом аэропорту в Стамбуле.

Как сообщал УНИАН, с 9 декабря авиакомпания Qatar Airways открывает прямые рейсы Доха-Одесса. Расписание предусматривает вылеты в 08:30 из Дохи и в 16:45 из Одессы.

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Автор: Александр Топчий