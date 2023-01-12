Автобусные маршруты №1Т и №3Т, которые работали, пока не ходили трамваи, прекратят движение.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что с 13 января в городе восстанавливается движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая.

"С пятницы, 13 января, восстанавливаем движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая: №1 "вул. Старовокзальная - Михайловская Борщаговка" и №3 "ул. Старовокзальная - вул. Семьи Сосниных". Это стало возможным благодаря совместной работе энергетиков и транспортников столицы", - отметил городской глава в своем Telegram-канале.

Он добавил, что маршрут трамвая №1 будут обслуживать 10 единиц подвижного состава, а маршрут №3 - четыре.

Видео дня

Ориентировочные интервалы движения будут 8 и 15 минут соответственно.

"Автобусные маршруты №1Т и №3Т, которые работали, пока не ходили трамваи, прекратят движение", - добавил Кличко.

Ситуация с электричеством в Киеве: подробности

Мэр Киева Виталий Кличко просил киевлян экономно потреблять электроэнергию, потому что в столице существенно похолодало. Он напомнил, что на случай чрезвычайной ситуации и длительного отсутствия электричества и отопления в столице работают 530 пунктов обогрева.

Отключений света в Киеве и области увеличивается из-за российских атак по украинской энергосистеме, из-за морозов и возвращения к работе промышленности после праздничных и выходных дней.

Вас также могут заинтересовать новости: