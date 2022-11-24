Ранее предполагалось увеличить интервал движения поездов метро до стабилизации ситуации в энергосистеме.

Вечером сегодня, 24 ноября, и завтра утром, 25 ноября, киевское метро сократит интервалы движения поездов, после того как вчера они были увеличены до 10 минут из-за повреждений энергосистемы страны, нанесенных российскими обстрелами.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации, сегодня с 17:00 до 19:00 и 25 ноября с 07:00 до 10:00 поезда будут курсировать со следующими интервалами движения:

красная линия - 4-5 минут;

синяя линия - 7 минут 30 секунд;

зеленая линия - 5 минут (на участке между станциями "Харьковская" - "Лукьяновская") и 10 минут (на участках между станциями "Красный Хутор" - "Харьковская" и "Лукьяновская" - "Сырец").

Последствия ракетной атаки РФ для жизнедеятельности Киева

23 ноября 2022 года Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, многие регионы Украины остались без тепло- и водоснабжения.

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В Киевской городской госадминистрации заявили, что в Киеве до стабилизации ситуации в энергосистеме увеличат интервал движения метро и трамваев. В частности, поезда метро будут курсировать с интервалом 10 минут.

По состоянию на 13:30 водоснабжение восстановлено во всех районах Киева, но нужно еще определенное время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность. В то же время электроснабжение до сих пор не восстановлено немалой части жителей столицы.