Очереди к турникетам в метро Киева / фото ТСН

В понедельник, 2 января, в метро Киева наблюдается коллапс, там на ряде станций работают не все турникеты. Как объяснили в КГГА, все - из-за перепадов напряжения после ночных обстрелов РФ. Именно из-за них произошел технический сбой в работе автоматики.

Также киевские власти перечислили станции метро, которые работают в обычном режиме:

  • "Героев Днепра"
  • "Почайна"
  • "Тараса Шевченко"
  • "Контрактовая площадь"
  • "Сырец"
  • "Дворец Спорта"
  • "Кловская"
  • "Дружбы народов"
  • "Выдубичи"
  • "Славутич"
  • "Осокорки"
  • "Позняки"
  • "Харьковская".

О полном возобновлении работы турникетов в столичной подземке пообещали сообщить дополнительно.

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Атаки РФ на Киев и работа метро

После ракетных атак России происходят сбои и в работе метро из-за перепадов напряжения. Кроме того, могут вообще останавливать работу подземки и использовать ее станции в качестве укрытия.

А 1 января 2023 года в Киеве движение поездов по "красной" линии метро было ограничено из-за обнаруженных на путях обломков ракеты. Позже стало известно, что взрывотехники изъяли обломок ракеты. Колеи и контактная сеть повреждений не получили.

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