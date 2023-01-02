В понедельник, 2 января, в метро Киева наблюдается коллапс, там на ряде станций работают не все турникеты. Как объяснили в КГГА, все - из-за перепадов напряжения после ночных обстрелов РФ. Именно из-за них произошел технический сбой в работе автоматики.
Также киевские власти перечислили станции метро, которые работают в обычном режиме:
- "Героев Днепра"
- "Почайна"
- "Тараса Шевченко"
- "Контрактовая площадь"
- "Сырец"
- "Дворец Спорта"
- "Кловская"
- "Дружбы народов"
- "Выдубичи"
- "Славутич"
- "Осокорки"
- "Позняки"
- "Харьковская".
О полном возобновлении работы турникетов в столичной подземке пообещали сообщить дополнительно.
Атаки РФ на Киев и работа метро
После ракетных атак России происходят сбои и в работе метро из-за перепадов напряжения. Кроме того, могут вообще останавливать работу подземки и использовать ее станции в качестве укрытия.
А 1 января 2023 года в Киеве движение поездов по "красной" линии метро было ограничено из-за обнаруженных на путях обломков ракеты. Позже стало известно, что взрывотехники изъяли обломок ракеты. Колеи и контактная сеть повреждений не получили.