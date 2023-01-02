Причина технического сбоя в системе работы турникетов метро - перепады напряжения.

В понедельник, 2 января, в метро Киева наблюдается коллапс, там на ряде станций работают не все турникеты. Как объяснили в КГГА, все - из-за перепадов напряжения после ночных обстрелов РФ. Именно из-за них произошел технический сбой в работе автоматики.

Также киевские власти перечислили станции метро, которые работают в обычном режиме:

"Героев Днепра"

"Почайна"

"Тараса Шевченко"

"Контрактовая площадь"

"Сырец"

"Дворец Спорта"

"Кловская"

"Дружбы народов"

"Выдубичи"

"Славутич"

"Осокорки"

"Позняки"

"Харьковская".

О полном возобновлении работы турникетов в столичной подземке пообещали сообщить дополнительно.

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Атаки РФ на Киев и работа метро

После ракетных атак России происходят сбои и в работе метро из-за перепадов напряжения. Кроме того, могут вообще останавливать работу подземки и использовать ее станции в качестве укрытия.

А 1 января 2023 года в Киеве движение поездов по "красной" линии метро было ограничено из-за обнаруженных на путях обломков ракеты. Позже стало известно, что взрывотехники изъяли обломок ракеты. Колеи и контактная сеть повреждений не получили.

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