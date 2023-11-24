Активные работы по возведению моста начались ещё в 2003-м году и первоначально ожидалось, что объект инфраструктуры будет сдан в эксплуатацию в 2008-м.

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие Подольско-Воскресенского моста.

Он своем Telegram-канале он выложил короткое видео, на котором он едет по Подольско-Воскресенскому мосту на внедорожнике, попутно высовываясь из окна и делая селфи.

"Вскоре", - отметил мэр Киева.

Напомним, активные работы по возведению моста начались ещё в 2003-м году и первоначально ожидалось, что объект инфраструктуры будет сдан в эксплуатацию в 2008-м.

Строительство Подольско-Воскресенского моста - детали

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах в конце 2020 года открыть автомобильную часть мостового перехода.

Проектная пропускная способность нового Подольско-Воскресенского мостового перехода составит 60 тысяч авто в сутки. На нем планировали обустроить шесть полос для автомобильного движения и два железнодорожных пути под будущее метро - на нижнем ярусе, проложат также трубопровод.

В 2020 году разгорелся скандал из-за якобы ржавых забракованных вант для моста. Их купили в 2010 году за 14 миллионов гривень. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко признал, что приобретенные ранее ванты для строительства Подольско-Воскресенского моста непригодны, и выразил нажежду, что ситуацию расследуют правоохранители.

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