Депутат Киевского горсовета отметила, что власти не выделили дополнительные средства на ремонт укрытий.

Глава Киевской городской прокуратуры требует пересмотреть столичный бюджет. Речь идет о выделении дополнительного финансирования Подольско-Воскресенского моста.

Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Ксения Семенова в Facebook.

"Руководитель Киевской городской прокуратуры обратился к мэру с просьбой вынести на рассмотрение сессии Киевского городского совета вопрос об отмене дополнительного финансирования Подольско-Воскресенского моста и направить эти средства на более насущные нужды столицы", - говорится в сообщении.

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При этом Семенова напомнила, что на срочном заседании после российской атаки на центр Киева мэр вынес очень срочный вопрос выделения дополнительных 183 миллионов на строительство Подольско-Воскресенского моста. В то же время городские власти не выделили дополнительные средства на ремонт укрытий.

Строительство Подольско-Воскресенского моста - что известно

Строительство моста началось в 1993 году, но неоднократно останавливалось из-за недостатка финансирования. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах в конце 2020 года открыть автомобильную часть мостового перехода.

Проектная пропускная способность нового Подольско-Воскресенского мостового перехода составит 60 тысяч авто в сутки. На нем планировали обустроить шесть полос для автомобильного движения и два железнодорожных пути под будущее метро - на нижнем ярусе, проложат также трубопровод.

В 2020 году разгорелся скандал из-за якобы ржавых забракованных вант для моста. Их купили в 2010 году за 14 миллионов гривень. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко признал, что приобретенные ранее ванты для строительства Подольско-Воскресенского моста непригодны, и выразил нажежду, что ситуацию расследуют правоохранители.

По состоянию на октябрь 2022 года мост до сих пор не введен в эксплуатацию.

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