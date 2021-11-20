Ранее в КГГА "передумали" повышать цену на проезд в коммунальном транспорте с начала 2022 года.

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко заверяет, что с 1 января 2022 года стоимость проезда в столичных маршрутках останется неизменной. Ранее он говорил, что тариф могут существенно поднять владельцы нового подвижного состава.

В комментарии сайту UBR.ua Моисеенко уточнил, что сейчас поднятие тарифа частные перевозчики пока не обсуждают.

На вопрос, будет ли сохранена нынешняя стоимость проезда в пределах Киева на уровне 8-10 гривень, в том числе после Нового года, Моисеенко ответил утвердительно.

Повышение проезда в Киеве: что произошло

Как сообщал УНИАН, 16 ноября на сайте киевской власти появилась информация о повышении с начала 2022 года тарифов на проезд в общественном транспорте.

Сообщалось, что одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн.

Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн - 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн - при покупке 1-9 поездок.

17 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос о пересмотре тарифов на проезд в столице до конца отопительного сезона не будет рассматриваться.

Автор: Юрий Годован