7-километровый участок дороги Н-03 Житомир – Черновцы, который также является объездной города Хотин, будет полностью завершен в этом году.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Черновицкой области.

"Этот отрезок – в нижнем слое асфальтобетона и с временной разметкой. Предупреждающие знаки о выполнении ремонтных работ не забирали, ведь завершать восстановление объездной города Хотин будут в 2022 году с наступлением тепла", - пояснили в автодоре.

Ремонтировать дорогу начали в прошлом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". На 304-311 км трассы успели сделать основу из органо-минеральной смеси, положить слой регенерации методом "холодного ресайклинга" и нижний слой дороги из крупнозернистого асфальтобетона.

В этом году укрепят обочины, сделают съезды и примыкания к прилегающим улицам, положат верхний слой асфальтобетона и нанесут разметку, установив также дорожные знаки.

Объездная Хотина ведет, в частности, к известной Хотинской крепости, построенной в XIII-XVIII веках.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал, что за следующие 2 года по программе "Большая стройка" восстановят 15 тыс. км автодорог.