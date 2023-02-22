Это важная дорожная артерия, объединяющая населенные пункты с центром Калиновской громады.

В Херсонской области завершили обустройство временного моста длиной 37 метров через реку Ингулец в Калиновской громаде.

"Завершено обустройство временного моста через реку Ингулец, соединяющего поселок Калиновское и село Краснолюбецк", - говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации в Telegram.

"Завершено обустройство временного моста через реку Ингулец, соединяющего поселок Калиновское и село Краснолюбецк", - говорится в сообщении.

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В частности, это важная дорожная артерия, объединяющая населенные пункты с центром Калиновской громады.

Этот мост капитально отремонтировали в 2020 году в рамках национальной программы "Большое строительство".

"Однако в мае прошлого года российские оккупанты уничтожили недавно восстановленный мост. Из-за этого возникли логистические проблемы, ведь для жителей населенных пунктов громады дорога до Калиновского занимала значительно больше времени", - говорится в сообщении.

В то же время основной мост планируют начать реконструировать в этом году.

Ситуация в Херсоне-детали

21 февраля днем российские войска из "Градов" обстреляли Херсон, вражеских снаряда попали в жилые дома, магазин, остановку общественного транспорта, Площадь Свободы, коммунальное предприятие. В ГСЧС сообщали, что один из снарядов попал прямо в балкон многоэтажки, из-за чего произошел пожар.

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