Уровень дезертирства из рядов российских войск остается высоким.

Российские оккупанты в Чаплинском районе Херсонской области проводят массовые облавы на своих дезертиров.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00, отметив, что это связано с массовым дизертирством оккупантов.

"В связи с высоким уровнем дезертирства из рядов российских оккупационных войск с 20 февраля этого года в Чаплинском районе Херсонской области проводятся массовые облавы", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что особое внимание уделяют заброшенным дачам и домам.

Ситуация на Херсонщине

Российские оккупанты ежедневно наносят удары по Херсону и области. В понедельник, 20 февраля 2023 года, российские оккупанты нанесли удар по поселку Антоновка. В результате вражеской атаки погибли два человека.

21 февраля оккупанты ударили по Херсону. По состоянию 15:20 было известно, что 5 человек погибли, 16 - находятся в больницах города.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал жестокий обстрел Херсона, где российские снаряды попали в автопарк, жилые массивы, многоэтажку и остановку общественного транспорта. Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных.

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