Платить придется уже с 1 июня.

Власти Днепра возобновляют плату за проезд в метро. С 1 июня за поездку придется заплатить 8 гривень.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского метрополитена.

Отмечается, что плату за проезд отменили еще 25 февраля, потому что станции работал в режиме укрытия. По словам технический директор КП "Днепровский метрополитен" Тараса Шевченко, на станциях одновременно находилось около 1200 человек.

При этом он отметил, что из-за отсутствия средств начались проблемы с закупкой запчастей для обеспечения работы метро.

"Так что с 1 июня плата за проезд возвращается", - заявил Шевченко.

Станции метро и дальше будут работать в режиме укрытия во время воздушной тревоги. В этот период контролеры будут запускать людей через специальные "коридоры", а не турникеты.

Прокатиться же в метро можно будет с 5:35 до 21:05.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ остановили работу общественного транспорта, а станции метро стали укрытиями. Когда ситуация в столице улучшилась, работа транспорта начала восстанавливаться, но проезд в общественном транспорте был бесплатным, кроме маршруток.

С 16 мая в Киеве восстановили оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте. По словам мэра украинской столицы, бесплатный проезд в общественном транспорте стоил бюджету города полмиллиарда гривен ежемесячно.

Также с 24 мая возобновило работу метро в Харькове. График работы метрополитена для пассажиров с 7:00 до 19:00.

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