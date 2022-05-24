Проезд в подземке будет бесплатным первые 7 дней.

Метро Харькова возобновило свою работу 24 мая. С семи утра на трех ветках подземки начали курсировать поезда.

Об этом сообщили на сайте города.

График работы метрополитена для пассажиров с 7:00 до 19:00.

Интервал движения составляет 30 минут на каждой из трех линий. Расписание движения поездов будет размещено в вестибюлях станций.

Поезда будут курсировать во всех направлениях, кроме участка от ст. м. "Академика Павлова" до ст. м. "Героев Труда". Кроме того, ст. м. "Госпром" будет работать только в качестве пересадочного узла, то есть нельзя будет зайти на станцию и выйти из нее, а можно будет только перейти на ст. м. "Университет" и наоборот.

В будущем интервал движения поездов уменьшат.

"Постепенно, с увеличением количества пассажиров, интервал будет уменьшаться. При этом мы будем менять логистику наземного транспорта таким образом, чтобы харьковчанам было удобно передвигаться по всему городу", - сказал мэр города Игорь Терехов.

Проезд в метро будет бесплатным первые 7 дней. С полным списком вестибюлей и пешеходных выходов из переходов можно ознакомиться по ссылке.

С начала войны харьковское метро не ездило, там три месяца жили люди на платформах, используя метрополитен в качестве бомбоубежища.

Так выглядит метро Харькова 24 мая после трехмесячной паузы

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