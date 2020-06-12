УЗ восстанавливает движение 14 пригородных электричек: список
«Укрзализныця» объявила о возобновлении движения 14 пригородных поездов фастовского, нежинского и яготинского направлений уже с 15 июня.
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Об этом сообщается на сайте УЗ. В частности:
В сообщении Киев — Казатин — Киев будут курсировать следующие пригородные поезда: №6202/6008 Казатин — Фастов — Киев, №7032 Фастов — Киев, №6070 Тарасовка — Киев, №6014 Фастов — Киев, №6029 Киев — Фастов, №6027/6213 Киев — Фастов — Казатин, №6035 Киев — Фастов, №6023/6211 Киев — Фастов — Казатин.
В сообщении Киев — Нежин — Киев будут курсировать следующие пригородные поезда: №6902 Киев — Нежин, №6915 Нежин — Киев, №6930 Киев — Нежин, №6929 Нежин — Киев.
В сообщении Киев — Яготин — Киев будут курсировать следующие пригородные поезда: №6880 Киев — Яготин, №6809 Яготин — Дарница.
Пассажиров призвали выполнять рекомендации правительства во время проезда железнодорожным транспортом: соблюдать дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни — оставаться дома.
С расписанием электропоездов, которые возобновили курсирование, можно ознакомиться на сайтах региональных филиалов "Укрзализныци".
Ранее "Укрзализныця" возобновила продажу билетов на поезда дальнего следования в Винницкой области.
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