Ожидаемо Киев является лидером по уровню автомобилизации среди регионов Украины. В целом по стране этот показатель составляет 245 авто на 1 тысячу жителей.

Показатель автомобилизации на 1000 жителей Киева впервые превысил 400 авто и составляет 407 авто / 1000 жителей. При этом, за год количество автомобилей увеличилось на 4,1% или почти на 50 тысяч автомобилей.

Читайте такжеУкраинцы выбирают электрокары: топ-10 популярных моделей (фото)Об этом сообщает портал ITC.ua со ссылкой на AUTO-Consulting.

"Ожидаемо Киев является лидером по уровню автомобилизации среди регионов Украины. В целом по стране этот показатель составляет 245 авто на 1 тысячу жителей. Далее в рейтинге за Киевом идут Волынская область (314 авто / 1000 жителей), Киевская область (311), Запорожская область (300), Кировоградская область (271) и Ровенская область (269)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень автомобилизации выше, чем в среднем по стране (245), зафиксирован еще в Винницкой и Днепропетровской областях. Практически равный среднему показателю по стране в Одесской и Харьковской регионах. Среди аутсайдеров - Львовская, Черновицкая и Закарпатская области, где уровень автомобилизации менее 200 авто на 1000 жителей.

"Украинские показатели уровня автомобилизации все еще значительно ниже европейских, однако Киев к ним уже приближается. Например, в Польше этот индекс соответствует 571 авто на 1 тысячу жителей, в Германии - 555 авто, в Финляндии - 604 (но это данные на 2016 год, пока текущая ситуация отличается в сторону увеличения). Рядом с Украиной в рейтинге находятся Бразилия (249), Сербия (252), Босния и Герцеговина (236), Антигуа и Барбуда (230), Оман (225). Ну а одним из мировых лидеров по показателю количества авто на 1 тысячу жителей являются США с уровнем более чем 800 авто", - подчеркивает издание.

Для того, чтобы достичь для примера показателя Польши (571 авто), украинский автопарк должен составлять 23 миллиона автомобилей (при неизменном количестве населения). Для справки, на сегодня парк легковых и коммерческих авто в нашей стране составляет 10,5 миллиона штук.

Отметим, что в 2020 году украинцы купили 353,4 тысячи подержанных авто (это 80% всего авторынка страны) и только 85,5 тысячи новых автомобилей.

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Автор: Иван Бойко