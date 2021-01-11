Самой популярной в Украине маркой среди подержанных иномарок в прошлом году стала немецкая Volkswagen.

Доля бывших в употреблении легковых автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в общем объеме регистраций легковиков в Украине в 2020 году составила 80%.

Читайте такжеВладельцам "евроблях" начали отказывать в выплате страховкиОб этом сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Всего по итогам 2020 года на украинские номера перешли 353,4 тысячи ввезенных из других стран подержанных легковых авто. Напомним, что за минувший год в Украине было реализовано 85,5 тысячи новых легковых автомобилей. Таким образом, 4 из 5 впервые зарегистрированных в 2020 году легковушек были импортным секонд-хендом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что самой популярной маркой среди подержанных иномарок в прошлом году стала немецкая Volkswagen.

За 12 месяцев 2020 года украинцы привезли и зарегистрировали 58 518 подержанных автомобилей этой марки.

Второй результат у Ford. Владельцами подержанных автомобилей этой марки в прошлом году стали 33 811 украинских автомобилистов.

На третьем месте Skoda – 28 782 растаможенные и зарегистрированные машины.

Также сообщается, что в декабре украинцы зарегистрировали более 40 тысяч бывших в употреблении легковых автомобилей.

Что этому предшествовало

По данным "Укравтопрома", в 2019 году в Украине объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, вырос по сравнению с 2018 годом в 3,5 раза и составил 408,1 тысячи авто.

Справка УНИАН

Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году.

Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.

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Автор: Павел Степанец