Поезд полностью приспособлен для путешествий людей с инвалидностью.

"Укрзализныця" (УЗ) завершила модернизацию и запускает в курсирование первый в Украине инклюзивный пригородный электропоезд, который полностью приспособлен для путешествий людей с инвалидностью.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в УЗ, компания еще определяется с тем, на какой маршрут ставить электропоезд.

Что касается самого подвижного состава, то новый электропоезд имеет вагоны, оборудованные для доступа людей с инвалидностью, с местами для людей на инвалидных колясках, пандусами, кнопками вызова поездной бригады, а все указатели нанесены шрифтом Брайля.

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Кроме того, в поезде заменен ряд систем и деталей интерьера, в частности установлены крепления для велосипедов.

На модернизацию поезда УЗ направила 70,6 млн грн, в частности на внедрение инклюзивности - почти 2,2 млн грн.

Все работы осуществлены на мощностях Киевского электровагоноремонтного завода.

Пресс-служба подчеркнула, что модернизационные работы проводились в постоянных консультациях с Уполномоченным президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерием Сушкевичем и представителями Всеукраинского общественного объединения «Национальная ассамблея людей с инвалидностью Украины».

По словам исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, до конца 2021 года планируется провести капитальный ремонт еще 6 поездов.

"Средства на это, около 300 млн грн, предусмотрены в финплане компании", - резюмировал Юрик.

Как сообщал УНИАН, в июне «Укрзализныця» заключила контракт с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку 100 пассажирских вагонов, которые будут приобретены за счет бюджетных средств. В частности, компания закупит 20 купейных спальных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и 17 купейных спальных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, с купе начальника поезда.

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Автор: Павел Степанец