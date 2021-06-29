Лишь около половины вагонов "Укрзализныци" оборудованы кондиционерами.

Путешествия поездом в жаркую погоду часто становятся настоящей каторгой. Пассажиры "Укрзализныци" нередко жалуются на закрытые окна и отсутствие кондиционирования в поезде. "Укрзализныця" оборудовала кондиционерами почти половину своих вагонов. Перед покупкой билета пассажир имеет возможность узнать, установлена ли система охлаждения воздуха в конкретном вагоне.

Как проверить наличие кондиционера в поезде

По словам "Укрзализныци", кондиционеры уже установлены в некоторых старых вагонах, а также во всех новых вагонах, которые покупает компания. Кроме того, кондиционерами оснащены все поезда Интерсити+.

Уточнить информацию о наличии кондиционера можно при покупке билета в кассе вокзала. При бронировании билетов онлайн проверить эту информацию можно на сайте "Укрзалізниці". В ней вагоны без кондиционирования имеют соответствующую отметку на странице выбора места, рядом с типом вагона. Если отметки нет, то кондиционер в вагоне имеется.

В вагоне с кондиционером температура должна составлять от +22 до +26°C. В начале путешествия она может быть немного выше, ведь система кондиционирования работает только во время движения поезда. За 20 минут движения вагон постепенно охлаждается.

Если во время поездки температура в вагоне значительно повысилась, или кондиционер не работает, стоит обратиться к проводнику или начальнику поезда. Пассажиру могут предложить место в вагоне с кондиционером. При необходимости также можно обращаться в контактный центр "Укрзализныци" по номеру: 0-800-503-111.

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Автор: Екатерина Пулатова