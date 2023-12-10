Маршрут будет обслуживаться самым быстрым украинским поездом - "Тарпан".

С 10 декабря "Укрзализныця" запускает поезд Интерсити №747/748. Он будет соединять Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Интерсити №747 будет отправляться ежедневно из Киева в 16:30, а прибывать в Тернополь в 23:02. Поезд будет останавливаться на следующих станциях:

Козятин-1 (18:27 – 18:29),

Калиновка-1 (19:00 – 19:02),

Винница (19:19 – 19:22),

Хмельницкий (21:15 – 21:18).

В обратном направлении поезд №748 будет отправляться из Тернополя утром в 06:32, а в Киев прибывать в 12:45. Предусмотрены следующие остановки:

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Хмельницкий (08:07 – 08:10),

Винница (09:57 – 10:00),

Калиновка-1 (10:20 – 10:21),

Козятин-1 (10:53 – 10:54).

Маршрут запустится с 10 декабря и будет обслуживаться самым быстрым украинским поездом – "Тарпан". Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов, добавили в УЗ.

Другие новости"Укрзализныци"

6 декабря "Укрзализныця" запустила сервис спецзаказа проездных документов для военнослужащих. Так защитники смогут забронировать билеты на поезд даже в случае отсутствия проездных документов в продаже.

Кроме того, "Укрзализныця" анонсировала повышение цен на пассажирские билеты. Новые тарифы будут действовать с 10 декабря.

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