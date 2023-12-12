Стоимость билета из Киева в Вену (сидячий вагон 2 класса + купе) составляет около 2500 грн.

Поезд Чоп-Вена начал курсирование, в первый рейс отправились 120 пассажиров.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, этот поезд подстроили под график поезда со спальными вагонами, который стартует из Киева. Таким образом ночную часть путешествия за границу до станции Чоп пассажиры преодолевают в спальных вагонах, а днем следуют маршрутом "Чоп – Будапешт – Вена" в сидячих вагонах венгерской железной дороги 1 или 2 класса.

"Путешественники проходят погранично-таможенные формальности в помещении железнодорожного вокзала и пересаживаются в поезд №146 сообщением Чоп- Вена, который будет отправляться ежедневно в 08:23. на обратном пути поезд №143 сообщением Вена-Чоп отправляется из столицы Австрии в 10:42 и прибывает в Чоп в 20:59. По прибытии пассажиры проходят погранично-таможенные операции через зал железнодорожной станции и, при необходимости, пересаживаются в поезд №367, который будет отправляться в Киев в 13:12", - говорится в сообщении.

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По информации "Укрзализныци", стоимость билета из Киева в Вену (сидячий вагон 2 класса + купе) составляет около 2500 грн.

Новые рейсы поездов

21 ноября УЗ презентовала новый график движения поездов на 2024 год. По новому графику назначается 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных.

В конце ноября стало известно, что "Укрзализныця" с 10 декабря 2023 года запустит новый прямой поезд сообщением Вена-Чоп-Вена.

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