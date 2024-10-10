В январе-сентябре по железной дороге было экспортировано 63,9 млн т грузов, что на 66,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

За девять месяцев текущего года по железной дороге было перевезено 131,9 млн т грузов, что на 23,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Это рекордный показатель объема перевозки грузов за девять месяцев железнодорожным транспортом за военное время.

Также рекордным является и показатель перевозки грузов в экспортном сообщении. В частности, в январе-сентябре железной дорогой экспортировано 63,9 млн т грузов, что на 66,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказал заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев во время заседания Экспортного офиса при УЗ.

Есть и еще два рекорда по итогам сентября: так, за девять месяцев перевезено 30,1 млн т зерновых грузов, из них на экспорт – 25,8 млн т.

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"Это исторический рекорд по перевозке зерновых грузов за девять месяцев, как в общем объеме, так и на экспорт", – подчеркнул представитель УЗ.

Перевозка на экспорт руды за девять месяцев составила 25,2 млн т: объем вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также демонстрирует увеличение и перевозка черных металлов: за девять месяцев их транспортировано почти 4 млн т, это на 18,5% больше, чем в прошлом году.

Напомним, первое полугодие "Укрзалізниця" закончила с прибылью в почти 3 млрд грн. Впрочем, позже руководитель компании Евгений Лященко заявил, что до конца года компания получит убыток в более чем 2 миллиарда гривень. Почему ожидаются убытки, если объемы перевозок постоянно растут, он не объяснил. Зато предложил "гармонизировать" тарифы на грузовые перевозки, которые приведут к очередному подорожанию – после рекордного роста на 70% во время войны.

В свою очередь производители строительных материалов заявили, что в случае гармонизации тарифов, стоимость строительных материалов в Украине стремительно возрастет.