Электропоезд может вместить почти тысячу пассажиров и способен развивать скорость до 120 км/ч.

"Укрзализныця" презентовала первый украинский электропоезд ЭПЛ9Т, модернизированный на собственных мощностях.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", этот электропоезд может вместить 964 пассажира и способен развивать скорость до 120 км/ч.

"После капитального ремонта этот электропоезд, изготовленный на украинском заводе "Лугансктепловоз", пополнил перечень восстановленных пригородных поездов "Укрзализныци". Этот поезд мы сделали максимально удобным для пассажиров", - говорится в сообщении.

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В электропоезде установлены пандусы в каждом головном вагоне поезда, инклюзивные туалеты (с пеленальными столиками), обустроены места для перевозки велосипедов (24 места во всем поезде), места для сидения для пассажиров с инвалидностью.

Также поезд оснащен USB/Type-C портами для зарядки гаджетов, внешними и внутренними системами видеонаблюдения, освещением зон посадки и высадки пассажиров.

Новые рейсы "Укрзализныци": детали

"Укрзализныця" готовится к пиковому периоду перевозок на новогодние праздники и назначила дополнительный скоростной поезд "Интерсити" Киев - Тернополь с 29 декабря по 7 января.

27 декабря также стало известно, что "Укрзализныця" возобновляет работу "Буковельського экспресса" сообщением Львов – Ясиня.

Кроме того, "Укрзализныця" на период новогодних праздников назначила дополнительные поезда во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы и Кривой Рог. А с 30 декабря из Киева в Славское будет курсировать "лыжный экспресс".