Поезда прибудут с задержкой до 2,5 час.

На участке "Чернигов - Нежин" вблизи станции "Липов Рог" опаздывают ряд поездов в результате обрыва контактной сети.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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"Сообщаем, что пассажиры регионального поезда N864 "Недандичи-Киев-Волынский" пересажены на поезд N779 "Сумы-Киев". Пассажиры поезда "Недандичи-Киев-Волынский" прибудут на конечную станцию с задержкой на 1 ч 30 мин", - говорится в сообщении.

Также задерживаются пригородные поезда "Нежин-Чернигов" и "Чернигов-Нежин". Время задержки составит до 2,5 час.

Задержки поездов:

14 ноября 2021 года "Укрзализныця" предупредила о возможных задержках поездов в связи с реконструкцией пути на участке "Мироновка - Им. Т. Шевченко".

Автор: Герасименко Валентина