В "Укрзализныце" предупреждают о возможных задержках поездов в связи с реконструкцией пути на участке Мироновка - Им. Т. Шевченко.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
"Укрзализныця" выполняет работы по реконструкции пути на участке Мироновка - Им. Т. Шевченко, в связи с чем возможны задержки поездов. Ориентировочное время задержки от 5 минут до 1,5 часа", - говорится в сообщении.
Работы начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября.
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"Укрзализныця" сделает все возможное, чтобы сократить время задержки в пути и обеспечить прибытие поездов на станции согласно графику", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" показала новые вагоны-трансформеры. Купе оборудованы индивидуальными системами климат-контроля и регулирования освещения.