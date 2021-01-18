В кабинах машинистов установят «красную кнопку»

«Укрзализныця» планирует повысить уровень безопасности в пригородных поездах. В частности речь идет об установлении камер видеонаблюдения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Если мы говорим о электропоездах, то сейчас мы уже занимаемся их модернизацией, которая включает в себя установку камер наблюдения, которые позволят машинисту контролировать ситуацию в вагонах», — заявил глава «Укрзализныци» Владимир Жмак.

Кроме того, в кабинах машинистов установят так называемую «красную кнопку». С помощью этой кнопки можно вызвать на следующую станцию по маршруту движения правоохранителей, если в поезде граждане нарушают порядок.

«Моя цель — вернуть в наши поезда пассажиров, забрать их с пассажирского автотранспорта, и вернуть в наши поезда, которые будут комфортными», — отметил председатель правления компании.

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Охрана поездов

4 марта 2020 года акционерная компания "Укрзализныця" совместно с Национальной полицией Украины организовала сопровождение работниками полиции двух пассажирских поездов дальнего следования.

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Автор: УНИАН