В связи с опасностью продолжения курсирования.

"Укрзализныця" в связи с опасностью продолжения курсирования отменяет ряд пригородных поездов по всей стране.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"С 25 февраля отменены пригородные поезда Киевского региона, которые курсируют из Киева в направлении Тарасовки, Фастова, Зернового, Ворожбы, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростеня, Тетерева, Малина, и между этими пунктами. Электропоезда, курсирующие обычно к Буче из Святошино и Борщаговки, продолжат ходить, но теперь будут курсировать только до Ирпеня", - говорится в сообщении.

В Одесском регионе отменены поезда, которые курсировали по маршруту Николаев - Херсон, Херсон - Вадим и Христиновка - Умань.

В Центральном регионе отменены поезда Запорожье-Новоалексеевка и Мелитополь - Запорожье.

В Львовском регионе отменяются электропоезда сообщением Львов - Лавочное - Чоп с 25 февраля и обратно с 26 февраля.

Также отменены электропоезда сообщением Харьков - Казачья Лопань, Мерчик - Тростянец-Смородино и Тростянец - Смородино - Люботин.

Отменен ряд пригородных рейсов на востоке страны: поезда по маршрутам Харьков - Бахмут, Харьков - Лозовая - Краматорск и Харьков - Славянск не будут курсировать до дальнейших указаний. Поезда Мариуполь-Южнодонбасская будут курсировать только до Волновахи, поезда из Лимана, Изюма и Святогорска будут курсировать только до Фенольной вместо станции Скотоватая. Поезда Лантратовка - Кондрашовская-Новая ограничиваются по станции Новый Айдар.

"Укрзализныця" делает все возможное, чтобы продолжать курсирование электропоездов в тех регионах, где это позволяет ситуация", - говорится в сообщении.

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