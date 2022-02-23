По данным предприятия, информация об остановке движения в крупнейшие города восточного региона - это фейк.

Железнодорожное сообщение с населенными пунктами на контролируемой части востока Украины происходит в штатном режиме.

Об этом в среду, 23 февраля, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Сейчас из-за обстрелов отменено только движение пригородного поезда на перегоне Кондрашевская-Новая - Новый Айдар. Все остальные поезда, в том числе в Мариуполь, Константиновку, Попасную, Славянск и другие города востока Украины курсируют по графику. Также компания не фиксирует никаких всплесков в желании пассажиров покинуть восток страны. Поезда курсируют с привычными объемами населенности, билеты есть в наличии", - говорится в сообщении.

В предприятии также отметили, что информация, которую распространял "ряд пророссийских Telegram-каналов и медиаплатформ" о решении государства остановить движение транспорта в крупнейшие города восточного региона страны, в частности в Мариуполь, не соответствует действительности.

"Просим ориентироваться исключительно на сообщения из официальных государственных источников и не вестись на провокационную информацию, единственная цель которой - сеять панику среди населения", - отметили в "Укрзализныце".

Как сообщал УНИАН, за сутки 22 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе зафиксировано 96 нарушений "тишины", 81 из которых - с применением тяжелого вооружения.

В результате обстрела один украинских военнослужащих получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще один - получил ранение и находится в лечебном учреждении. Пять военнослужащих получили боевое травмирование.

Также вчера "Укрзализныця" из-за обстрелов с неподконтрольных Украине территорий на Донбассе изменила расписание движения одного из поездов. Поезд № 6481/6482 Лантратовка - Кондрашевская-Новая - Лантратовка не будет курсировать на перегоне Кондрашевская-Новая - Новый Айдар.

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