24 февраля предлагаются эвакуационные рейсы из Луганской, Донецкой и Одесской областей. По соображениям безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются.

"Укрзализныця" готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения из-за начала военного вторжения России на территорию Украины.

Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

Эвакуационные рейсы планируется выполнить из следующих регионов и вокзалов сегодня:

Луганская область:

Два эвакуационных поезда отправятся из Сватово и Рубежного сегодня днем.

Донецкая область:

Два состава будут отправляться из Краматорска, два - из Мариуполя, один - из Константиновки.

Одесская область:

Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.

По соображениям безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются. Следите за обновлениями на официальных страницах "Укрзализныци" и внимательно слушайте объявления на вокзалах ваших городов, отмечают в пресс-службе компании.

Как ранее сообщал УНИАН, поезда по столичным и западным направлениям сейчас продолжают движение по графику.

При этом из-за российского военного вторжения на территорию Украины было закрыто воздушное пространство нашей страны для гражданских самолетов. Соответственно, все аэропорты страны приостановили работу.

Ранее в "Укрзализныце" говорили, что железнодорожное сообщение с европейскими странами прекращено не будет в случае обострения ситуации, наоборот железнодорожное сообщение может стать запасным вариантом в случае возможного ограничения авиасообщения.