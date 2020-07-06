За пять месяцев «Укрзализныця» удвоила объемы контейнерных перевозок

По итогам 5 месяцев 2020 года по территории Украины было перевезено 109 440 контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте.

Акционерная компания «Укрзализныця» в январе-мае 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, вдвое увеличила объемы контейнерных перевозок.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«По итогам 5 месяцев 2020 года по территории Украины в составе контейнерных поездов было перевезено 109 440 ДФЭ (контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте). Это вдвое больше, чем было перевезено грузов в январе-мае прошлого года, и 60% от всего объема контейнеров, которые были перевезены по территории Украины различными видами транспорта», - цитирует пресс-служба Криклия.

Читайте такжеУкрзализныця "выпускает" на маршруты еще полсотни электричек в нескольких направлениях

По словам министра, Украина заинтересована в увеличении транзита грузов по железной дороге из Китая в страны Западной Европы, включении Украины в маршруты Шелкового пути и в прямом международном сообщении КНР-Украина.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - акционерная компания, 100% акций которой принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает более 80% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Как сообщал УНИАН, в январе территорию Украины впервые пересек транзитный контейнерный поезд из Китая в Польшу.

12 июня 2020 года была обнародована информация о том, что «Укрзализныця» в апреле-мае 2020 года начала катастрофически терять доходы от грузовых перевозок.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram