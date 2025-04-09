Билеты уже в продаже, удобно оформляются по запросу с пересадкой на сайте, в мобильном приложении УЗ и в железнодорожных кассах вокзалов.

"Укрзализныця" обеспечит удобное пересадочное сообщение из Одессы, Полтавы, Кременчуга в Ужгород, а также улучшит пересадочные возможности из Кременчуга в Карпаты и Буковину. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

В "Укрзализныце" напомнили, что в связи со строительством европейской колеи на участке Чоп - Ужгород, компания была вынуждена ограничить маршрут движения пассажирских поездов Ужгородского направления из Одессы, Полтавы и Кременчуга до станции Мукачево.

"Для минимизации неудобств и гарантированной пересадки, для пассажиров открыта предварительная продажа по одному вагону на поезда №59/60 Киев - Ужгород №45/46 Харьков - Ужгород на участке Львов - Ужгород - Львов, которые следуют участком через Самбор - Сянки", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это позволит удобно через Львов добраться до Ужгорода из Одессы (выбирая поезд №12/11 Одесса - Львов), а также из Полтавы и Кременчуга (выбирая поезд №125-129/126-130 Полтава/Кременчуг - Мукачево).

"Укрзализныця" также улучшит пересадочное сообщение Кременчугского региона с Ивано-Франковском, Черновцами, Яремчей, Ворохтой и Ясиня.

"Из Кременчуга, Хорола и Глобино теперь удобно путешествовать на курортные направления и в областные центры Запада Украины благодаря гарантированным пересадкам во Львове", - отметили в УЗ.

В частности с поезда №129/130 Кременчуг - Мукачево - Кременчуг гарантированно можно осуществить пересадку на поезда №25/26 Одесса - Ясиня, №34/33 Ясиня - Кривой Рог (для путешествий в обе стороны в Ивано-Франковск, Яремче, Татарова-Буковеля, Ворохты, Ясини) №116/115 Запорожье - Черновцы или №135/136 Одесса - Черновцы (для путешествий в Коломыю и Черновцы).

В УЗ добавили, что билеты уже в продаже, удобно оформляются по запросу с пересадкой на сайте, в мобильном приложении "Укрзализныци" и в железнодорожных кассах вокзалов.

"Укрзализныця" - последние новости

Украинская железная дорога назначает региональный поезд Черновцы - Львов на ряд пиковых дат, чтобы обеспечить комфортные поездки во время Пасхальных праздников. Отмечается, что на маршруте будет курсировать современный дизель-поезд.

С 10 апреля УЗ добавит определенным поездам остановку по платформе Выдубичи-Трипольские. Эта остановка позволит жителям левобережных районов Киева сэкономить время в поездках.

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