Любые изменения грузовых тарифов Укрзализныця должна обсуждать со стейкхолдерами, то есть с бизнесом, даже в условиях войны. Зато компания остается закрытой не только для грузовладельцев, но и для власти, и не спешит обнародовать цифры деятельности. Об этом сказала первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко, комментируя проект УЗ по унификации тарифов на грузовые перевозки.

"Изменения тарифов однозначно обсуждать надо при любом положении, и военном в том числе. В это время надо обсуждать, наоборот, больше - особенно с бизнесом, потому что именно бизнес платит налоги и использует Укрзализныцю. Точнее, грузовая часть Укрзализныци прибыльная именно благодаря тому, что бизнес платит эти тарифы и пользуется услугами Укрзализныци. Поэтому это надо делать", - подчеркнула Клименко.

Зато, как говорит нардеп, компания не спешит выходить в публичную дискуссию, в том числе - обнародовать цифры своей деятельности.

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"Укрзализныця закрыта не только для бизнеса и обсуждения тарифов, но и в принципе мы их не часто видим на комитете - только когда у нас возникают глобальные вопросы. Если вы посмотрите, то их цифры тоже не сильно публичные, начиная с 2021 года. Мы сейчас обсуждаем на комитете, на подкомитете и рабочих группах новый закон об Укрзализныце, и там мы с ними общаемся. Но им надо выходить больше и к бизнес-ассоциациям, и к бизнесу, который пользуется, их клиентам, и обсуждать это в публичной плоскости. Потому что любые закрытые договоренности вызывают подозрения", - резюмировала Клименко.

Напомним, на днях руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, что "Укрзализныця" закончила июль-август с убытком 600-700 млн грн и ожидает небольшой убыток по итогам года, поэтому нуждается в повышении тарифов на грузовые перевозки. Первое полугодие компания закончила с прибылью в более чем 3 млрд.

Зато в Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что Укрзализныце стоит сосредоточиться не на повышении тарифов, а на росте своей грузовой базы и сокращении расходов (например, операционных), которые значительно выросли за последний период.