Первый рейс отправится со Львова 10 декабря.

"Укрзализныця" открывает продажу на рейс №131/132 Львов – Днепр, который после полугодичного перерыва предоставит железнодорожное сообщение северному Полесью и Волыни со Львовом, Киевом и Днепром одновременно.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

"С 10 декабря через день по четным числам поезд будет отправляться со Львова в 18:08 через Червоноград, Ковель, Сарны, Житомир и другие станции, прибывая в столицу в 09:28. Прибытие в Днепр через Знаменку и Александрию — в 18:25", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также отмечается, что обратный рейс будет отправляться через день по четным числам с 12 декабря в 07:02. Это позволит жителям Днепра иметь удобное утреннее сообщение с Киевом.

Полный перечень остановок можно увидеть на сайте "Укрзализныци", а купить билеты в приложении, чат-боте и на сайте booking.uz.gov.ua.

"Укрзализныця": расписание поездов

Как сообщал УНИАН, 2 декабря "Укрзализныця" запустила рейс №17/18 Харьков – Ужгород к 300-летию со дня рождения выдающегося украинского философа Григория Сковороды, чтобы увековечить маршрут его странствий из родных Полтавщины и Харьковщины в Карпаты.

С 11 декабря "Укрзализныця" возвращает международное сообщение Мукачево – Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице (Словакия).

22 ноября компания открыла продажу билетов на поезд сообщением Киев – Варшава сразу на две даты: 10 и 11 декабря.

С 1 ноября в приложении "Укрзализныци" можно купить билеты на международные рейсы.

Вас также могут заинтересовать новости: