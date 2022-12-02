Рейс будет носить имя "Сковорода Экспресс" в честь 300-летия со дня рождения философа.

"Укрзализныця" запускает рейс №17/18 Харьков-Ужгород к 300-летию со дня рождения выдающегося украинского философа Григория Сковороды, чтобы увековечить маршрут его странствий из родных Полтавской и Харьковской областей в Карпаты.. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

"Сегодня первый рейс отправится из Ужгорода в 13:25, а встретим его в Харькове уже завтра в 10:01", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейс №17/18 Харьков - Ужгород будет носить гордое имя "Сковорода Экспресс", а отправляться и прибывать под специально созданное музыкальное посвящение украинского пианиста-виртуоза Евгения Хмары.

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"Укрзализныця" возобновляет сообщение

Как сообщал УНИАН, с 11 декабря "Укрзализныця" возвращает международное сообщение Мукачево - Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице (Словакия).

22 ноября "Укрзализныця" открыла продажу на рейс "Интерсити+" №743/744 Киев-Львов, который будет отправляться из Киева уже с 25 ноября.

В тот же день "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд сообщением Киев-Варшава сразу на две даты: 10 и 11 декабря.

С 1 ноября в приложении "Укрзализныци" можно купить билеты на международные рейсы.

28 октября "Укрзализныця" презентовала обновленный график движения поездов, которым предусмотрено 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения до Кишинева, Перемышля, Хелма и Вены.

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