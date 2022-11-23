В то же время все поезда Юго-Западной железной дороги, которые находятся в пути, сейчас продолжают движение.

"Укрзализныця" отменила ряд поездов из-за российского ракетного удара 23 ноября 2022 года.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", отменены следующие пригородные поезда: №6211 "Фастов – Казатин"; №6402/6403 "Бахмач – Конотоп – Бахмач"; №6255/6256 и №6257/6258 "Казатин – Бердичев – Казатин".

Кроме того, из-за перебоев с энергоснабжением Донецкая железная дорога вынуждена отменить поезд № 6806 "Славянск – Лозовая", а курсирование поезда № 6803 "Лозовая – Краматорск" ограничили до станции Славянск.

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На Южной железной дороге сегодня отменено курсирование таких пригородных поездов:

№6535/6536 "Полтава – Кременчуг – Полтава";

№6805/6806 "Полтава – Кобыляки – Полтава";

№6506/6505 "Полтава – Огульцы – Полтава";

№6725/6724 "Полтава – Ромодан – Полтава";

№7001 "Харьков – Лозовая";

№6414 "Краснопавловка – Харьков";

№6527 "Харьков – Лозовая";

№6705 "Харьков – Змеев".

Поезд №6576 "Полтава – Красноград" отправлен на станцию Красноград не по графику.

В то же время сообщается, что все поезда Юго-Западной железной дороги, которые находятся в пути, сейчас продолжают движение. Большинство пригородных поездов курсирует под теплотягой, ведь ряд участков остается без электроснабжения. Также из-за перебоев с подачей электроэнергии они будут курсировать с ограничением скорости, поэтому, соответственно, задержатся на пути следования.

Российская ракетная атака по Украине 23 ноября

Днем 23 ноября 2022 года российская стратегическая авиация выпустила большое количество ракет по Украине. Из-за попадания в ряд объектов критической инфраструктуры по всей стране, было введено режим экстренных отключений электроэнергии минимум на сутки.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшние обстрелы украинских городов российскими оккупантами, заявив, что Россия в очередной раз доказала всему миру, что она является государством-терористом, выпустив 67 ракет по нашей инфраструктуре, энергетике, обычным людям.

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