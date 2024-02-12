Доля новых гибридных легковых автомобилей составляла чуть более половины.

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 1,4 тыс. гибридных легковых авто, что на 72% больше, чем в прошлом году. Как сообщает "Укравтопром", доля новых авто в этом количестве составляла 53%.

Отмечается, что в сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал кроссовер Toyota RAV-4 с количеством 151 автомобиль. Второе место занял Nissan X-Trail - 57 авто. Третьей по популярности стала Toyota Camry - 50 авто.

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US – 84 авто. Также в лидерской тройке: Chevrolet Volt – 42 авто и Toyota Prius-37 авто.

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Украинский авторынок: что известно

В январе автопарк Украины был пополнен почти на 16,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Тогда отмечалось, что количество регистраций данных авто увеличилось почти в половину по сравнению с январем прошлого года.

Январский украинский автопарк пополнился на 3,5 тыс. электромобилей, что относительно прошлогоднего января больше в 2,8 раза. Тогда доля новых автомобилей в регистрациях электрокаров составила 24%.

В феврале было опубликовано перечень моделей автомобилей, подпавших под транспортный налог. Туда попали 184 модели таких марок как: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

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