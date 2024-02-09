Основную массу зарегистрированных электромобилей составили легковые авто, из которых 840 новых машин и 2650 подержанных.

В январе украинский автопарк было пополнено на 3,5 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания, что относительно прошлогоднего января больше в 2,8 раза.

Как сообщает "Укравтопром", доля новых машин в регистрациях электрокаров составила 24% против 23% в январе 2023 г.

Отмечается, что основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 3490 шт. Из них 840 новых авто и 2650 подержанных. При этом из 54 коммерческих электромобилей новыми были лишь 4 авто.

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ТОП-5 новых электромобилей на рынке в январе 2024 г.:

1. Volkswagen iD.4 - 286 авто;

2. BYD Song Plus - 83;

3. Honda eNS1 - 80;

4. Toyota bZ4X - 56;

5. Nissan Ariya - 50.

ТОП-5 января подержанных электромобилей:

1. Nissan Leaf - 355;

2. Tesla Model 3 - 309;

3. Tesla Model Y - 242;

4. Volkswagen e-Golf - 178;

5. Volkswagen iD.4 - 169.

Украинский рынок авто - последние новости

7 февраля сообщалось, что благодаря большому количеству дилеров-продавцов электромобилей в 2024 году ожидается увеличение спроса именно на электрокары.

За январь 2024 года украинский автопарк был пополнен почти на 16,7 тыс. подержанных легковушек, что были ввезены из-за границы. Количество регистраций таких авто увеличилось на 45% по сравнению с январем 2023 года.

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