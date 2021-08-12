Украина вошла в ТОП стран, где невыгодно иметь собственный автомобиль, так как его содержание обходится слишком дорого.
Об этом сообщает Motorshow.
Читайте такжеКаждый третий украинец без авто планирует его приобрести: сколько и за что готовы заплатить
Как пишет издание, эксперты рассчитали долю от среднегодового заработка, необходимого для содержания машины в той или иной стране.
ТОП-10 стран, где содержание автомобиля обходится слишком дорого:
1. Турция – содержание автомобиля обойдется в 652,3% от среднегодовой зарплаты;
2. Аргентина - 515,7% от среднегодовой зарплаты;
3. Колумбия - 509% от среднегодовой зарплаты;
4. Уругвай - 443,68% от среднегодовой зарплаты;
5. Бразилия - 441,89% от среднегодовой зарплаты;
6. Украина - 413,78% от среднегодовой зарплаты;
7. Гватемала - 355,94% от среднегодовой зарплаты;
8. Россия - 290,04% от среднегодовой зарплаты;
9. Мексика - 285,20% от среднегодовой зарплаты;
10. Коста-Рика - 269,83% от среднегодовой зарплаты
Страны, где иметь автомобиль наиболее выгодно:
- Австралия;
- США;
- Дания;
- Канада;
- Швеция;
- Германия;
- Нидерланд;
- Франция;
- Великобритания;
- Финляндия.
Для расчетов использовали две наиболее популярные модели — Volkswagen Golf и Toyota Corolla.
Продажи новых авто в Украине: что необходимо знать
Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 30% – до 48,4 тыс. единиц.
Количество регистраций бывших в употреблении и ввезенных из-за рубежа легковых автомобилей на первичном рынке в первом полугодии 2021 года составило 195,5 тыс. авто, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По состоянию на 26 июля 2021 года каждый третий украинец без авто планировал его приобрести.