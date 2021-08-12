Эксперты рассчитали долю от среднегодового заработка, необходимого для содержания машины в той или иной стране.

Украина вошла в ТОП стран, где невыгодно иметь собственный автомобиль, так как его содержание обходится слишком дорого.

Об этом сообщает Motorshow.

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Как пишет издание, эксперты рассчитали долю от среднегодового заработка, необходимого для содержания машины в той или иной стране.

ТОП-10 стран, где содержание автомобиля обходится слишком дорого:

1. Турция – содержание автомобиля обойдется в 652,3% от среднегодовой зарплаты;

2. Аргентина - 515,7% от среднегодовой зарплаты;

3. Колумбия - 509% от среднегодовой зарплаты;

4. Уругвай - 443,68% от среднегодовой зарплаты;

5. Бразилия - 441,89% от среднегодовой зарплаты;

6. Украина - 413,78% от среднегодовой зарплаты;

7. Гватемала - 355,94% от среднегодовой зарплаты;

8. Россия - 290,04% от среднегодовой зарплаты;

9. Мексика - 285,20% от среднегодовой зарплаты;

10. Коста-Рика - 269,83% от среднегодовой зарплаты

Страны, где иметь автомобиль наиболее выгодно:

Австралия;

США;

Дания;

Канада;

Швеция;

Германия;

Нидерланд;

Франция;

Великобритания;

Финляндия.

Для расчетов использовали две наиболее популярные модели — Volkswagen Golf и Toyota Corolla.

Продажи новых авто в Украине: что необходимо знать

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 30% – до 48,4 тыс. единиц.

Количество регистраций бывших в употреблении и ввезенных из-за рубежа легковых автомобилей на первичном рынке в первом полугодии 2021 года составило 195,5 тыс. авто, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 26 июля 2021 года каждый третий украинец без авто планировал его приобрести.

Автор: Елена Коваленко