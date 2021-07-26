За подержанное авто среднестатистический украинец готов выложить от 5 тыс. долларов.

Каждый третий украинец без автомобиля планирует его купить, а подавляющее большинство тех, кто имеет или планирует покупать авто, отдает предпочтение седанам на бензине и с газовым оборудованием.

Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса OLX.

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Отмечается, что 67% опрошенных имеют автомобиль или же управляют не своим авто. Еще 5% являются владельцами мотоциклов, а вот велосипедам, самокатам, моноколесам в качестве транспорта отдают предпочтение лишь 6% граждан.

Подавляющее большинство владельцев авто - 69% - пользуются им ежедневно, еще 22% - берут машину несколько раз в неделю. Тех, кто ездит только на выходных или несколько раз в месяц - лишь 7%.

61% владеют авто более 10 лет, а каждый пятый – менее 5 лет.

Не имеют авто - 22% опрошенных. Но и среди них каждый третий планирует его приобрести в ближайшее время, а каждый седьмой либо берет авто в аренду, или же его возят пассажиром.

Кроме этого, согласно опросу "OLX Авто", только 12% граждан покупают новые машины из автосалона, а подавляющее большинство — 88% — выбирают подержанные авто. Из них: украинский рынок — 57%; авто из Европы — 20%; авто из США — 9%; авто из Азии — 2%.

Востребованы среди водителей машины производства Германии — 46% автовладельцев предпочитает их, на втором месте авто из Японии — 21%, а замыкает тройку Франция — 8%.

Популярные 10 марок среди опрошенных выглядят так: Volkswagen — 21%; Mercedes-Benz — 10%; BMW — 8%; "ВАЗ" — 8%; Renault — 7%; Skoda — 6%; Ford — 6%; Audi — 5%; Opel — 5%; Daewoo — 3%.

Выбирая автомобиль, украинцы отдают предпочтение седанам — 29% опрошенных хотят именно этот формат кузова. На втором месте универсалы — 23%, а компактные хэтчбеки и массивные внедорожники набрали одинаковый процент популярности — по 11%. Замыкают пятерку многоместные минивэны - 10%.

Несмотря на планы правительства запретить ввоз и продажу автомобилей на ДВС, среди опрошенных, которые уже имеют или планируют покупать авто, все еще доминируют машины на бензине — 36%, дизель предпочитают 25% опрошенных и немного больше с одновременной подачей газа и бензина – 27%. Электрокары и гибриды интересуют только 2,3% опрошенных.

Абсолютным критерием для выбора авто среди украинцев является надежность — это важнейший пункт для 88% покупателей, 55% внимательно присматриваются к расходу топлива, на скорость и мощность обращают внимание 28% водителей, а вот пробег волнует только 22% опрошенных.

В то же время бюджет, который среднестатистический украинец готов выложить за подержанное авто, в большинстве случаев составляет от 5 тыс. долларов.

Продажи новых авто в Украине: что необходимо знать

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 30% – до 48,4 тыс. единиц.

Количество регистраций бывших в употреблении и ввезенных из-за рубежа легковых автомобилей на первичном рынке в первом полугодии 2021 года составило 195,5 тыс. авто, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор: Павел Степанец