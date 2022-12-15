Однако пункты пропуска через украинскую границу не перегружены в Закарпатской и Черновицкой областях.

Государственная пограничная служба Украины предупредила об очередях из автомобилей к пунктам пропуска на границе с Польшей во Львовской и Волынской областях.

Как отметили в ГПСУ, движение автомобилей замедлилось в связи со снегопадом, из-за чего в названных регионах образовались самые длинные очереди на границе.

"Однако, пункты пропуска не перегружены в Закарпатской и Черновицкой областях", - информируют пограничники.

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Отмечается, что дорожные службы работают в усиленном режиме, а пограничники стараются как можно быстрее оформлять пассажиров и транспортные средства.

Погода в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее из-за снегопада власти Киева призвали водителей сегодня не выезжать в город на собственных автомобилях.

Согласно с прогнозом погоды, в четверг, 15 декабря после похолодание в Украину придет потепление. Температура поднимется по всей стране и днем ожидается или "ноль" или небольшой "плюс".

В частности, во Львове сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем 0°. В Луцке - небольшая облачность, ночью -6°, днем 0°, мокрый снег.

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