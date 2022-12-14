В четверг, 15 декабря, после похолодания в Украину придет потепление. Температура поднимется по всей стране и днем ожидается или "ноль", или небольшой "плюс". А в Крыму столбики термомтеров поднимутся до +7°. Вместе с потеплением нагрянут осадки в виде мокрого снега и дождей. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -5°, днем +1°, мокрый снег.
- Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем 0°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью -6°, днем 0°, мокрый снег.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью -1, днем +1°, мокрый снег.
- В Тернополе 15 декабря ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.
- В Виннице завтра будет -2°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью -3° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем 0°, снег.
- В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -8°...0°.
- В Одессе 15 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +5°, дождь.
- В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°, дождь.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +2°, нпасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -12°...-1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем -1°.
- В Днепре температура ночью будет -5°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+7°, дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -4°, днем +1°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -5°, днем 0°.
Народные приметы на 15 декабря
15 декабря - если луна светит ночью ярко или ее нет, а небо усыпано яркими звездами, будет ясный морозный день.