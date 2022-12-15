Водителей просят не мешать движению техники дорожной службы.

Власти Киева призвали водителей сегодня не выезжать в город на собственных авто из-за снегопада. Также водителей просят пропускать дорожную технику, которая очищает улицы от снега.

Как сообщили в Киевской городской госадминистрации в Telegram, в столице сейчас работают 289 единиц техники дорожников и около 100 спецавто других служб, а также около 5 тысяч коммунальщиков.

"Настойчиво просим водителей не выезжать на собственных авто в город. Не создавайте заторы, в них также останавливается и снегоуборочная техника. Также, по возможности, отдавайте предпочтение в движении технике дорожной службы", - призвали в КГГА.

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"Снег, который усилился утром в Киеве, на придомовых территориях сейчас убирают 3,5 тысячи сотрудников и 53 единицы техники управляющих компаний. Кроме этого, около 800 работников и 55 единиц техники "зеленстроев" расчищают территории парков и скверов", - говорится в сообщении.

Погода в Киеве и области сегодня:

По данным Укргидрометцентра в Киеве на сегодня, 15 декабря, объявлено штормовое предупреждение, ожидается сильный ветер.

На Киевщине ожидается облачная погода, снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Из-за сильного ветра ожидается метель.

Температура по области днем составит от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве днем около 0°.

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