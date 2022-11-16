Пока больших очередей на переходах через границу нет, но как долго продлится сбой в работе неизвестно.

На всех пунктах пропуска на границе с Украиной с Подкарпатским воеводством Польши приостановлено движение. Никто не может въехать или выехать из Польши.

По словам пресс-секретаря Бещадского отдела пограничной службы Петра Закеляржа, украинская сторона приостановила проверки после 19 часов 15 ноября, пишет Gazeta Wyborcza.

Там отметили, что им не известны причины остановки проверок и закрытия пунктов пропуска, и как долго может длиться сбой в работе. По словам Закеляржа, сейчас больших очередей на переходах через границу нет.

Видео дня

Марчин Пиотровски из фонда Folkowisko в Горайку, который оказывает поддержку беженцам на украинской стороне границы, также сообщил о проблемах на пограничных переходах. "Граница не работает. Официально из-за отсутствия интернета в Киеве", - отметил Пиотровски.

О проблеме сообщал также глава Перемышля Войцех Бакун. "У них с другой стороны отключена электроэнергия. Трудно сказать, чисто технические проблемы или к этому добавляются другие проблемы", - сказал Бакун.

Ракетный удар по Украине 15 ноября

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Россияне выпустили более 90 крылатых ракет, 73 из которых удалось сбить. Кроме этого, две российских ракеты упали в 65 км от украинской границы на территории Польши, в результате чего там погибли два человека.

По предварительным данным МВД, в Украине в результате ракетного обстрела России один человек погиб и шесть получили ранения.

По информации НЭК "Укрэнерго", зафиксированы удары по энергетическим объектам во всех областях страны. Самая сложная ситуация сейчас в центральных и северных регионах. Между тем министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Россия осуществила самый массированный обстрел энергетической системы Украины с начала войны. Эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.

Вас также могут заинтересовать новости: