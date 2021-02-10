Мининфраструктуры Украины в конце декабря 2020 года обратилось к Кабмину с просьбой выделить из COVID-фонда 500 млн грн для поддержки гражданской авиации.

Соответствующее письмо министра инфраструктуры Владислава Криклия в Кабмин обнародовала экспертная организация StateWatch.

В документе отмечалось, что в 2020 году пассажиропоток на авиационном транспорте в Украине снизился на 66% по сравнению с 2019 годом. Это привело к значительным потерям аэропортов и авиаперевозчиков: так, аэропорты “Борисполь” и “Львов” нуждались в дополнительных средствах.Читайте такжеМВД просит дополнительные 120 миллионов гривен из "ковидного" фонда

Также Криклий в письме обратил внимание на то, что во время карантина весной 2020 года аэропорты и авиаперевозчики прибегли к антикризисным мерам для уменьшения расходов на содержание: сокращали персонал и переводили его на неполный рабочий день, сокращали флот авиаперевозчиков, закрывали терминал F в аэропорту "Борисполь".

“За прошедшие годы государственными предприятиями в сфере гражданской авиации были осуществлены значительные отчисления в пользу государства (ГП МА “Борисполь” в 2018 году – 1 806 млн грн; 2019 году – 2 049 млн грн; ГП МА "Львов" им. Даниила Галицкого” в 2018 году – 222 млн грн; в 2019 году – 214 млн грн)”, – говорится в письме.

Отмечается, что в условиях зимнего периода и второй волны заболевания COVID-19 в мире, авиационная отрасль нуждается в финансовой поддержке от государства для сохранения самой отрасли.

Отмечается, что средства планируют потратить на обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение операционной эффективности предприятий и улучшение авиационного транспортного сообщения.

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Автор: УНИАН